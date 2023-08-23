Знищені дві гармати Д-20, одна Д-30, ЗРК «Стріла» та КамАЗ.

За шість годин FPV-дрони спецпризначенців вразили 5 одиниць ворожої техніки.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба ОК «Північ».

«Відмінну взаємодію продемонстрували бійці тактичної групи ЦСО «А» та аеророзвідники 30 ОМБр «Команда Вялого». За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, скореговані розвідниками «30-ки», вразили 5 одиниць ворожої техніки – дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК «Стріла» та КамАЗ», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 258 820 осіб.