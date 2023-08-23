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Донатити ЗСУ, розмовляти українською та волонтерити: українці розповіли, що вони вважають ознаками патріотизму

Близько третини вважають патріотизмом - служити на фронті, залишатися, працювати і вести бізнес під час війни.

Донатити ЗСУ, розмовляти українською та волонтерити: українці розповіли, що вони вважають ознаками патріотизму
Фото: EPA/UPG

Більшість українців на питання, що вони вважають ознаками патріотизму, обрали варіанти донатити і волонтерити (46%) та розмовляти українською мовою (45%).

Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг".

Близько третини віднесли до патріотизму служити на фронті, залишатися, працювати і вести бізнес під час війни в України, більше чверті – цікавитися історією України.

Купувати українські товари, споживати український контент, займатися громадською діяльністю обрали 9-14% опитаних. Ходити в українську церкву – 6%, знати слова гімну – 4%, носити українську символіку – 3%.

Опитані, які проживають зараз в Україні, частіше обирали залишатися, працювати і вести бізнес під час війни в України.

Біженці за кордоном навпаки відносно частіше обирали варіанти донатити і волонтерити, цікавитися історією України, займатися громадською діяльністю, споживати українські товари і контент. Спілкування українською є однаково патріотичним як для опитаних в Україні, так і для біженців за кордоном.

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Для наймолодших патріотизм відносно частіше проявляється в тому, щоб донатити і волонтерити, служити на фронті, цікавитися історією України та займатися громадською діяльністю. Для середнього віку такою ознакою є працювати і вести бізнес в Україні, для найстарших – залишатися в Україні.

Жінки частіше вбачають патріотизм у донатах та волонтерстві, спілкуванні українською, чоловіки – у службі на фронті та перебуванні в Україні. Цікаво, що україномовні респонденти частіше відзначають як ознаку патріотизму спілкування українською, тоді як російськомовні – працювати і вести бізнес в Україні.

Нагадаємо, 83% українців, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають себе патріотами. Думаючи про майбутнє держави, українці переважно відчувають надію.

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