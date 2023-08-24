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Ворог безуспішно намагається витіснити Сили оборони в районі Кремінної та Білогорівки, – Маляр

Тривають важкі бої.

Ворог безуспішно намагається витіснити Сили оборони в районі Кремінної та Білогорівки, – Маляр
Фото: скріншот

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація на фронті на східних напрямках залишається складною та динамічною.

"На Куп‘янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру. Тривають бої. Наші бійці   героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани", – повідомила Маляр у Telegram.

Не менш гаряче на Лиманському напрямку. За словами заступниці міністра, там ворог безуспішно штурмує з метою  витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Зараз на цьому напрямку ворог планує перегруповуватись та замінити війська.

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"На Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію. Його мета – будь-якою ціною зупинити наш наступ", – розповіла Маляр.

Вона додала, що Сили оборони просуваються навіть в умовах відчайдушного опору противника.

"Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко. Тож, наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки", – підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, 22 серпня українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Росіяни продовжували обстрілювати село з артилерії.

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