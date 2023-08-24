Росія вивела в Азовське море ракетоносій

Станом на 11:30 четверга 24 серпня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 4 ворожі кораблі. В Азовському морі – 2 кораблі, серед них – носій крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили України.

Зазначається, що у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до 24 ракет.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.