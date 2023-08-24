Сенатор США: українці мають повне моральне право атакувати Росію на її території

"Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері?".

Українці атакують Росію на її території українською зброєю і мають повне морально право це робити.

Про це заявив американський сенатор Річард Блюменталь на пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

Захід відбувався в укритті через повітряну тривогу.

"Українці атакують Росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері? Після того, як я побував в Бучі, де росіяни вбивали жінок і дітей зі зв’язаними руками пострілом в голову сотнями, я цього не можу пробачити російським військовим. Я вважаю що українці мають абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять", – наголосив сенатор.

Блюменталь зауважив, що українці живуть в умовах постійних атак, тому необхідно допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

"Адміністрація Байдена готова надати більше систем протиповітряної оборони, але проблемою є необхідність виготовити цю зброю. Потрібно стимулювати постачальників скоріше виконувати виробничі замовлення", – зауважив сенатор.

Також він наголосив на необхідності прискорити навчання пілотів на F16. На його думку, ці винищувачі змінять правила гри на полі бою.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що США нарощують виробництво 155-мм снарядів, щоб забезпечити Україну. У січні також повідомлялося, що Штати готові допомогти Україні вражати цілі в окупованому Криму.

У травні після чергової "атаки безпілотників на Москву" голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів.