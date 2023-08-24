ISW проаналізували передумови та причини смерті Пригожина: збити літак "майже напевно" наказав Путін

Міноборони РФ нещодавно почало формувати нові ПВК для заміни "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував передумови та ймовірні причини смерті ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на звіт ISW.

Зазначається, що російське міністерство оборони і Кремль знищували приватну військову компанію "Вагнера" та послаблювали авторитет Пригожина після повстання, і вбивство вищого керівництва "Вагнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації "Вагнера" як незалежної організації.

Російські інсайдерські джерела повідомили, що Міноборони РФ нещодавно почало формувати нові ПВК для заміни "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході та почало вербувати персонал.

У ISW звертають увагу, що російське Міністерство оборони та Кремль фактично створили умови, за яких Пригожин більше не міг належним чином підтримувати ПВК, якщо він не зможе забезпечити нове фінансування та місії для персоналу в найближчий час. Ці умови могли зрештою призвести до того, що ПВК "Вагнера" поступово втрачатиме бійців, а Пригожин втратить свою актуальність і вплив.

Аналітики припускають, що Пригожин намагався протистояти знищенню ПВК російським міноборони і Кремлем, і зауважують, що "поспішна" поїздка Пригожина в Африку була відповіддю на плани та заходи ГРУ.

Майбутнє ПВК "Вагнера" без керівника, як зазначають у ISW, залишається невизначеним.

Крім того, аналіттики вважають, що збити літак "майже напевно" наказав Володимир Путін.

"ISW зробить подальшу оцінку на основі припущення, що Путін віддав наказ про вбивство Пригожина, якщо не з’являться докази протилежного... Путін, можливо, дійшов висновку, що він достатньо відокремив Пригожина від «Вагнера» і міг убити його, не перетворюючи Пригожина на мученика для решти персоналу. Майже певний наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина є, ймовірно, публічною спробою відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдало Путіну та російському Міноборони збройне повстання групи «Вагнера» 24 червня", – додають аналітики.

Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.