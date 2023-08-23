Японія надасть Україні $7 млрд допомоги, - прем'єр

Окрім того, Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги.

Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Японія постійно забезпечуватиме (Україні, - ред.) різноманітну допомогу в розмірі до $7 млрд залежно від потреб", - сказав він.

Окрім того, Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги.

Кісіда вкотре наголосив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, а також продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і приєднуватиметься до санкцій проти Росії, забезпечуючи постійну підтримку Україні.

"Я відвідував Київ і Бучу в березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія Росії проти України є надзвичайним актом, що пікурує основи міжнародного порядку", - сказав він.

"Японія на боці народу України для того, щоб забезпечити мир і заново повернути його на прекрасну українську землю", - додав японський прем'єр.

Нагадаємо, в липні Україна отримала $1,5 млрд під гарантії від Японії.