На півночі Греції виявили 18 обгорілих тіл унаслідок масштабних лісових пожеж

Грецьке МНС припускає, що це можуть бути мігранти.

На півночі Греції рятувальники виявили нині 18 обгорілих тіл, можливо, мігрантів, передає Reuters.

В МНС заявили, що повідомлень про зникнення жителів із прилеглих районів, де вирують лісові пожежі, не надходило. Тому припустили, що це можуть бути мігранти, причому нелегальні.

Регіон Еврос є популярним серед осіб, що перетинають однойменну річку з Туреччини до Греції.

Наразі по всій території держави тривають пошуки.

Нагадаємо, лісові пожежі, від яких потерпає Греція уже другий місяць, наразі перебувають під контролем, але пожежники залишаються в ключових гарячих точках, оскільки сильні вітри все ще становлять загрозу. У пожежах загинули щонайменше п’ятеро людей. Згоріло 50 тисяч гектарів лісів і рослинності.

Тим часом експерти заявляють, що підвищення літніх температур у південній Європі може спровокувати тривалу зміну туристичних звичок.