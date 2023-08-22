Верстати для камікадзе. Російські “Ланцети” виготовляють на устаткуванні з Японії та Кореї

Головний конструктор Zala Aero Group Олександр Захаров показав журналістам дрон-камікадзе нового покоління - Виріб-53 під час екскурсії підприємством з виробництва БПЛА Ланцет

Тим більше, що тут йдеться про "Zala Aero Group", 49,15% якої належить концерну “Калашніков” – одному з чільних російських виробників зброї. “Калашніков” з 2014 року перебуває під санкціями США та Канади, у 2022 році концерн також у санкційних списках ЄС. Проти мажоритарного власника "Zala Aero Group", російського бізнесмена Олександра Захарова, запровадили санкції Великобританія, Австралія та Україна. Однак це не заважає завозити все потрібне устаткування. У тому числі й те, що підпадає під посилений експортний контроль.

Нещодавно російський державний телеканал “Россия24” продемонстрував сюжет про дрони-камікадзе “Ланцет”, які є серйозною загрозою для Сил оборони України на фронті, а також про компанію " Zala Aero Group ", виробника цих БпЛА. Попри пропагандистський пафос про російську чудо-зброю, сюжет містить справді важливу та корисну (не для росіян) інформацію. Зокрема, про те, яке устаткування використовує російська компанія для виробництва дронів-убивць. Маленький спойлер: практично все воно походить з країн, які запровадили санкційні обмеження проти Росії. Понад те, частина обладнання має так зване подвійне призначення – тобто за замовчуванням може використовуватися саме для виробництва зброї. А тому його потенційних покупців виробники повинні контролювати особливо ретельно.

“Ввезти імпортні верстати, оминаючи санкції – не проблема”, – каже автор сюжету, пропагандист Олександр Рогаткін. На жаль, це справді так.

OSINT-дослідникам вдалося ідентифікувати обладнання з цехів, де виробляють “Ланцети” – хоч російський телеканал і заблюрив написи на верстатах, намагаючись приховати їхнє походження.

09:50 сюжету – індустріальний робот японської компанії "Fanuc". Згодом він ще раз з’являється на відео, його використовують для прорізання отворів у корпусах БпЛА. Судячи з подряпин, робот працював час.

09:54 – вертикально-фрезерні верстати Hyundai WIA KF 4600 і DN Solutions (Doosan) T 4000L. На таких виготовляють кріплення двигуна, камери, внутрішніх компонентів.

09:56 – модуль ЧПК Fanuc 31i CNC на верстаті DN Solutions T 4000L. Використовують для управління верстатом.

09:56 – такий самий Fanuc 31i CNC, на його тлі – Fanuc 31i CNC на п’ятиосьовому верстаті DN 5AX VC630, який є виробом подвійного призначення. На ньому, ймовірно, виготовляють кріплення крил (авіоніку).

10:07 – модуль ЧПК "Fanuc" на п’ятиосьовому верстаті DN DVF5000, який є виробом подвійного призначення.

15:00 і 15:16 – два високоякісні верстати для лиття під тиском JADS 60U японської компанії JSW. Їх використовують для виливання пластикових деталей (пропелерів). Власник "Zala Aero Group" Олександр Захаров розповідає у сюжеті, що раніше пропелери компанія купувала в Німеччині, тепер виготовляє самостійно.

Загалом завдяки сюжету російського пропагандиста вдалося зафіксувати на виробництві "Zala Aero Group" таке обладнання:

– три моделі верстатів "DN Solutions": вертикально-фрезерні верстати DVF5000 і DN 5AX VC630 і вертикально-обробний центр DN T 4000L;

– вертикально-фрезерний верстат WIA KF 4600 південнокорейської компанії "Hyundai";

– верстати для лиття під тиском JADS 60U японської компанії JSW.

Верстати "DN Solutions" та "Hyundai" обладнані модулями числового програмного керуванням японської фірми "Fanuc". Після повномасштабного вторгнення компанія "Fanuc" оголосила, що зупинила всі постачання в Росію та Білорусь. При цьому бачимо, що модулі "Fanuc" встановлено на верстатах "DN Solutions", яка до січня 2022 року називалася "Doosan". У цехах "Zala Aero" стоять верстати вже з новим брендингом. Тобто маємо факт щонайменше не відстежування кінцевого споживача або ж свідомого порушення власних зобов'язань.

Фото: Vitalykuzmin.net безпілотний літак ZALA 421-20

Чому верстати – це важливо?

Нині російський військово-промисловий комплекс масово застосовує верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) для виробництва широкого спектра зброї: літаків, ракет, гелікоптерів, танків, БпЛА, вогнепальної зброї тощо.

Упродовж кількох десятиліть Росія модернізувала свої оборонні підприємства дорогими та точними верстатами з ЧПК виробництва Німеччини, Японії, США, Швейцарії, Австрії, Чехії, Франції, Південної Кореї та Італії.

При цьому значна частина верстатів з ЧПК належить до товарів подвійного призначення за Вассенаарськими угодами про експортний контроль 1996 року. Уперше суворий контроль над постачанням такого обладнання застосували після того, як японська компанія "Toshiba" в 1987 році продала СРСР прецизійні верстати, які використовували для виготовлення лопатей двигунів підводних човнів.

Імпортери обладнання з ЧПК часто маркують свою продукцію як невійськову. Проте таке обладнання широко застосовує військово-промисловий комплекс Російської Федерації саме для виробництва зброї.

Варто зазначити, що обладнання такої складності часто потребує використання виключно оригінальних запчастин і сервісного обслуговування від виробника, скажімо, регулярного оновлення програмного забезпечення. Деяким верстатам з ЧПК необхідно оновлювати цифровий ключ, щоб працювати далі. А отже, навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, чимало виробників верстатів постачають їх росіянам і здійснюють сервісне обслуговування, незважаючи на санкції та обмеження.

Запровадження більш жорстких обмежень на продаж верстатів з ЧПК, запчастин до них і сервісне обслуговування може стати надзвичайно потужним ударом по російському ВПК, уникнути якого Росії буде набагато важче порівняно з обмеженнями в постачаннях мікрочипів. Необхідно також посилити експортний контроль за продажем верстатів і модулів з ЧПК до Китаю та сателітів РФ (Казахстану, Киргизстану), інших країн, які допомагають оминати санкції. Наслідком таких обмежень стане уповільнення або припинення виробництва найсучаснішої та небезпечної зброї.