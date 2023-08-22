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За потреби США почнуть навчання українських пілотів на F-16, - Пентагон

Навчання може початись у континентальній частині США.

За потреби США почнуть навчання українських пілотів на F-16, - Пентагон

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку на винищувачах F-16 для українських пілотів

Про це повідомляє CNN.

“Ми готові підтримати навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу”, - сказав Райдер. 

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Він додав, що наразі Пентагон не може надати жодної конкретної інформації щодо баз, на яких може відбуватися навчання.

“Безумовно, якщо буде прийнято таке рішення, і ми будемо рухатися вперед, ми обов’язково надамо вам оновлену інформацію про це”, - запевнив речник Міноборони США.

Нагадаємо, Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Крім того, Греція також візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.

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