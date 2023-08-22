Салліван не думає, що війна в Україні зайшла в глухий кут

З обох боків відбуваються наступальні й оборонні дії, каже він.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

Радник президента Джозефа Байдена Джейк Салліван не погоджується з твердженням, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним.

"З обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує звільняти території на методичній, систематичній основі", – сказав він.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки нарощують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю озброєння.

Також повідомлялось, що Міноборони США очікує настання зими, щоб поповнити запаси зброї для України.