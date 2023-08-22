Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Салліван не думає, що війна в Україні зайшла в глухий кут

З обох боків відбуваються наступальні й оборонні дії, каже він.

Салліван не думає, що війна в Україні зайшла в глухий кут
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.
Фото: EPA/UPG

Радник президента Джозефа Байдена Джейк Салліван не погоджується з твердженням, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним.

"З обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує звільняти території на методичній, систематичній основі", – сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки нарощують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю озброєння.

Також повідомлялось, що Міноборони США очікує настання зими, щоб поповнити запаси зброї для України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies