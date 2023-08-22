На Херсонщині окупанти обстріляли Миколаївку, є поранений

У стані середньої тяжкості його госпіталізували.

На Херсонщині військові РФ обстріляли населений пункт Миколаївка, поранений 66-річний місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі.

«Через російський обстріл Миколаївки постраждав чоловік», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 66-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та поранення руки. У стані середньої тяжкості його госпіталізували.

Нагадаємо, що 21 серпня російські загарбники атакували житловий будинок у Бериславі.

Також окупанти скинули вибухівку з дрона на одного з жителів Золотої Балки. Чоловік отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.