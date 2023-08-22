Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
ГоловнаСуспільствоПодії

Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій

Йдеться про зменшення кількості документів, які бійці подають на розгляд відповідної комісії.

Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів спростив порядок надання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

КМУ вніс зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.

Тепер військові подаватимуть менше документів на розгляд відповідної комісії. Зокрема, Кабмін передбачив надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, торік уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій. Субсидії учасникам бойових дій призначатиме Пенсійний фонд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies