Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій

Кабінет Міністрів спростив порядок надання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

КМУ вніс зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.

Тепер військові подаватимуть менше документів на розгляд відповідної комісії. Зокрема, Кабмін передбачив надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Нагадаємо, торік уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій. Субсидії учасникам бойових дій призначатиме Пенсійний фонд.