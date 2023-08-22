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ДБР проводить обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінниччини, Черкащини і Київщини

Встановили 388 осіб щодо яких правоохоронні органи сумніваються, що ті законно отримали постанови про непридатність до військової служби.

ДБР проводить обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінниччини, Черкащини і Київщини
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань 22 серпня проводить обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

Про це йдеться на сайті ДБР.

У Бюро пояснили, що слідчі дії проводять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Наразі встановлено 388 осіб щодо яких є сумніви у законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Тому вилучають медичну документацію, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Кримінальні провадження порушені за низками статей, зокрема, за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

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Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних ТЦК працівники ДБР вже провели 15 обшуків. Заклади перевіряли на можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації, незаконне звільнення від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних осіб. Під час попередніх перевірок вже виявили непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняних комісій. Трьом посадовим особам військкоматів повідомили про підозри.

Також ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини у тому, що офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

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