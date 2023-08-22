У Токмаку окупанти облаштували шпиталь на території дитячого садочку

Російські загарбники розміщують військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, щоб прикриватись дітьми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територіях шкіл, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що у Токмаку Запорізької області на території дитячого садочку окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ.

"Таким чином ворог прикривається цивільним населенням порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право", - додали у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі російські загарбники проводили операцію з пошуку місцевого підпілля.