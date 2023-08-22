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Російський суд залишив чинним вирок українському військовому та правозахиснику Буткевичу

Суд на окупованій Луганщині засудив його до 13 років колонії.

Російський суд залишив чинним вирок українському військовому та правозахиснику Буткевичу
Фото: Скрін з відео

У Москві 22 серпня перший апеляційний суд загальної юрисдикції залишив чинним вирок українському військовому та правозахиснику Максиму Буткевичу. 

Буткевич присутній на засіданні відеозв’язком з тимчасово окупованого Луганська та виголосив останнє слово, інформує Суспільне.

Судді постановили зарахувати фактичний час тримання під вартою з 19 серпня 2022 року.

"Я хотів би лише висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять", - сказав Буткевич.

Він додав, що не отримує жодних новин, газет чи книжок. Телевізор бачив лише протягом чотирьох місяців: "Це російський телевізор, але хоча б щось [було]. Тепер нічого". 

З книжок у нього тільки Новий Заповіт і Псалтир. За весь час він отримав одного листа — із привітаннями з днем народження: "І листівка. Абстрактна. Мабуть, тому й дійшла".

До інших полонених теж не доходили посилки, уточнює Буткевич. Передачі отримують тільки місцеві арештанти. Підтримати Буткевича до суду прийшли співробітники консульств Німеччини, Великої Британії та Франції.

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Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".

У березні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили Буткевича на 13 років.

23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

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