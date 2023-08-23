Страховики підняли ціни для суден у чорноморських портах Росії через “ризики війни”, - Reuters

Кожен рейс коштуватиме приблизно на 200 тисяч доларів дорожче за один танкер, який йде до Індії.

Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, що працюють у чорноморських портах Росії, про збільшення додаткових платежів, відомих як «премії за ризик війни», пише Reuters із посиланням на інформацію від чотирьох трейдерів.

Минулого року після вторгнення Росії в Україні, до загальної вартості страхування танкерів була додана надбавка за військовий ризик.

Військові дії в акваторії російських і українських чорноморських портів загострилися після розриву угоди з експорту зерна в середині липня.

Нещодавно Росія повідомила про кілька нападів на свої чорноморські порти. Наразі атаки не вплинули на завантаження нафти з чорноморських портів Росії, але ризики зростають, кажуть трейдери.

Премію за військовий ризик було збільшено з приблизно 1% вартості вантажу до приблизно 1,20-1,25%, повідомили трейдери.

Підвищення означає, що кожен рейс коштуватиме на 200 тисяч доларів за один танкер Suezmax (може перевозити 120 000-200 000 тонн) дорожче, якщо російська нафта постачатиметься до Індії. Підвищення премії означає, що загальна вартість премії становитиме майже 1 мільйон доларів.

Хоча ця сума невелика, вона збільшує загальні витрати Росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції.

На піку російської кризи поставок і санкцій російські компанії платили до 20 мільйонів доларів за танкер на страхування витрат на доставку та фрахт, що становило більше третини вартості кожного вантажу.

Трейдери додали, що підвищення стосувалося в основному вантажів, що перевозять російську нафту та продукти, тоді як премія вантажів, що перевозять обсяги казахського походження, загалом стабільна на рівні 1%.

«Обсяги, що надходять з Росії, пов’язані з вищими ризиками, ніж інші, хоча поточна ситуація дає страховикам багато підстав підвищувати ціни для тих, хто працює в російських чорноморських портах», — сказав один із трейдерів.

Зернові трейдери висловлюють занепокоєння щодо безпеки поставок зерна, а підвищення премії за військовий ризик для нафтових танкерів свідчить про те, що занепокоєння поширилося на ширші ринки.

Загальні поставки сирої нафти з чорноморського Новоросійська та терміналу КТК становлять близько 2% світових поставок. Експорт нафтопродуктів з чорноморських портів Росії становить близько 4 мільйонів тонн на рік.

Нагадаємо, Казахстан розглядає можливість перенаправлення постачання нафти з порту Новоросійська до порту в Балтійському морі. Таке рішення Казахстан планує прийняти у разі погіршення безпекової ситуації в Чорному морі.

До цього очільник СБУ Василь Малюк розкрив деталі резонансних спецоперацій СБУ: Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG" - власна розробка спецслужби.

Зазначимо, раніше СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Він базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.