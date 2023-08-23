Наєв закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у День Незалежності

Росія може атакувати територію України у День Незалежності. Під час повітряної тривоги українці мають терміново йти в укриття.

Про це повідомляє у Facebook командування Об’єднаних сил.

"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій. Ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими", – заявив командувач об’єднаних сил Сергій Наєв.

Він наголосив, що кожному громадянину в разі сигналу тривоги треба терміново йти в укриття.

Нагадаємо, росіяни можуть доставляти ракети для обстрілів підконтрольної Україні Херсонської області під виглядом гуманітарного конвою, який має прибути до окупованого Скадовська з Росії. Окупанти ймовірно готуються до ракетних атак на День Незалежності України.