Президент привітав українців з Днем державного прапора

"Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор".

Володимир Зеленський заявив, що свято Державного прапора цього року – особливе.

"Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", – зазначив глава держави.

Він додав, що після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", – наголосив президент.