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Учора та сьогодні зранку ворог бив з артилерії по Очаківській громаді

Загорілася церква та газопровід, люди не постраждали. 

Учора та сьогодні зранку ворог бив з артилерії по Очаківській громаді
Фото: Макс Требухов

Протягом вівторка 22 серпня на сьогодні вранці ворог обстрілював з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вчора о 15:55 та 19:56 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. О 16:04, 16:43, 17:55, 18:38 та вранці 23 серпня, о 05:05, ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

О 22:10 росіяни знову били з артилерії по Очакову. Горіла покрівля церкви. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Вранці в середу, о 6:29, артилерійських обстрілів зазнав Очаків. Горіла суха трава. Також пошкоджено побутовий газопровід, дах і перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку. Деталі та наслідки пошкоджень уточнюються. В усіх випадках постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські окупаційні війська активізувалися на Очаківському напрямку на Миколаївщині.

 

 

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