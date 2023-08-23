Ворог атакував Нікополь з безпілотника та важкою артилерією

Учора ввечері та сьогодні вночі ворог двічі атакував Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії. Людей не зачепило. Чи завдали російські снаряди збитків – нині уточнюється", – йдеться у повідомленні.

У решті районів Дніпропетровщини минулося без обстрілів.

Нагадаємо, російські війська двічі за минулу добу атакували Нікопольщину. Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок. Минулося без загиблих та постраждалих.