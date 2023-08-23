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Ворог атакував Нікополь з безпілотника та важкою артилерією

Минулося без постраждалих.

Ворог атакував Нікополь з безпілотника та важкою артилерією
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя. Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Учора ввечері та сьогодні вночі ворог двічі атакував Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії. Людей не зачепило. Чи завдали російські снаряди збитків – нині уточнюється", – йдеться у повідомленні.

У решті районів Дніпропетровщини минулося без обстрілів.

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Нагадаємо, російські війська двічі за минулу добу атакували Нікопольщину. Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок. Минулося без загиблих та постраждалих.

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