Прихильникам УПЦ МП заборонили ходу до Почаївської лаври

Рада оборони Тернопільської області заборонила цю ходу ще 11 серпня.

Тернопільська облрада заборонила ходу прихильників УПЦ МП до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Він нагадав, що Рада оборони Тернопільської області заборонила цю ходу ще 11 серпня.

Труш зазначив, що депутати облради також звернулись до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування щодо запобігання та припинення негативних проявів прихильників УПЦ МП на території області.

Рішення облради було доведено до силових структур, депутати доручили поліції та СБУ забезпечити його дотримання.

Нагадаємо, у квітні Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснюватиме перевірку використання об'єктів Почаївської лаври. Крім того, понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.