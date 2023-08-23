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На Тернопільщині чоловік побив військовослужбовця та забрав його зброю

Військовослужбовця з численними травмами голови доправили до лікарні, а нападника затримали.

На Тернопільщині чоловік побив військовослужбовця та забрав його зброю
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області

У Кременці Тернопільської області 42-річний чоловік побив військовослужбовця і забрав його зброю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Військовослужбовця знайшли у лісосмузі, з численними травмами голови його доправили до лікарні.

“За попередніми даними, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку”, - повідомили в поліції.

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Зазначається, що підозрюваний раніше був неодноразово судимий за насильницькі злочини.

Поліцейські встановили місце, де переховувався озброєний чоловік, та затримали його. У підозрюваного вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило про викриття керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

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