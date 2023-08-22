Цього разу відзначилась група “Асгард” підрозділу “Очі” та 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

Українські захисники продовжують нищити техніку росіян, зокрема на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

Бійці з групи “Асгард” підрозділу “Очі” та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російські так та БМП, а також уразили БРЕМ окупантів.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники у Донецькій області виявили переміщення російської БМП до лінії зіткнення біля Бахмута. Після виявлення ворожої техніки її координати оператори БпЛА негайно передали мінометникам 3 окремої штурмової бригади ЗСУ. В результаті влучного вогня ворожа бронетехніка була знищена.