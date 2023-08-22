Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
ГоловнаСвіт

У вересні Міжнародний суд розгляне заперечення Росії щодо його юрисдикції у справі про геноцид

Слухання триватимуть упродовж 18-27 вересня.

У вересні Міжнародний суд розгляне заперечення Росії щодо його юрисдикції у справі про геноцид
Фото: ukrreporter.com.ua

Міжнародний суд у Гаазі розгляне у вересні позицію Росії у справі щодо звинувачень у порушення Конвенції про геноцид. РФ заперечує його юрисдикцію у цій справі, через що було зупинено розгляд по суті.

Про це йдеться на сайті суду.

Заяву про порушення справи проти РФ Україна подала 26 лютого 2022 року. Також наша держава подала запит про вжиття тимчасових заходів. Суд розпорядився ввести такі: припинення бойових дій Росією, які вона розпочала 24 лютого; зобов'язав РФ гарантувати, що будь-які збройні формування, якими вона може керувати, не будуть вживати заходів для сприяння вторгненню; обидві воюючі сторони мали утриматися від будь-яких дій, що могли би погіршити розгляд спору в суді.

У жовтні Росія заперечила проти юрисдикції Міжнародного суду.

Позицію російської сторони суд заслухає 18 вересня, української - 19 вересня. Оскільки вступили у справу ще 32 держави, то 20 вересня і вони зможуть озвучити свої аргументи.

Другий раунд слухань відбудеться 25 і 27 вересня.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.Наша держава доводить, що заявлені Москвою виправдання великого вторгнення, "аби запобігти геноциду на Донбасі", були необґрунтованими.

Торік Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 42 держави оголосили про намір приєднатися до позову України проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies