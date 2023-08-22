У вересні Міжнародний суд розгляне заперечення Росії щодо його юрисдикції у справі про геноцид

Міжнародний суд у Гаазі розгляне у вересні позицію Росії у справі щодо звинувачень у порушення Конвенції про геноцид. РФ заперечує його юрисдикцію у цій справі, через що було зупинено розгляд по суті.

Про це йдеться на сайті суду.

Заяву про порушення справи проти РФ Україна подала 26 лютого 2022 року. Також наша держава подала запит про вжиття тимчасових заходів. Суд розпорядився ввести такі: припинення бойових дій Росією, які вона розпочала 24 лютого; зобов'язав РФ гарантувати, що будь-які збройні формування, якими вона може керувати, не будуть вживати заходів для сприяння вторгненню; обидві воюючі сторони мали утриматися від будь-яких дій, що могли би погіршити розгляд спору в суді.

У жовтні Росія заперечила проти юрисдикції Міжнародного суду.

Позицію російської сторони суд заслухає 18 вересня, української - 19 вересня. Оскільки вступили у справу ще 32 держави, то 20 вересня і вони зможуть озвучити свої аргументи.

Другий раунд слухань відбудеться 25 і 27 вересня.

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.Наша держава доводить, що заявлені Москвою виправдання великого вторгнення, "аби запобігти геноциду на Донбасі", були необґрунтованими.

Торік Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 42 держави оголосили про намір приєднатися до позову України проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.