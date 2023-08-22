У разі необхідності Польща може одноосібно заборонити імпорт українського зерна після 15 вересня

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус (в центрі) та міністр аграрної політики та продовольства України Микола Соль

У разі необхідності Польща введе одноосібну заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає РАР.

За його словами, транзит товарів з України через Польщу збережуть. Наступного тижня запланована зустріч польського міністра зі румунськими колегами, також відбудуться переговори щодо теми імпорту українського зерна зі Словаччиною. Телус сказав, що країни визначаться, "у якому напрямку будуть рухатися".

Польський міністр сказав, що збереження заборони на імпорт українського збіжжя лише до 15 вересня є "політичним аргументом для подальшої дестабілізації ситуації в Польщі" і що польська сторона "цього не допустить".

Щодо санкцій, які ЄС може застосувати щодо Польщі, коли вона введе заборону на імпорт після згаданої дати, то Телус зазначив, що його держава буде проводити "жорстку політику в інтересах поляків".

Нагадаємо, Польща закликає ЄС збільшити транзит українського зерна, пропонуючи також будівництво агропортів. Збільшить транзит українського збіжжя Румунія - з двох до чотирьох млн тонн.