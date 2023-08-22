Євросоюз може частково компенсувати витрати держав-членів, які передають Україні F-16

Про які розміри компенсації йдеться, Боррель не розповів.

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель допустив, що ЄС частково компенсує витрати держав-членів, які передадуть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомляє Europa Press.

Боррель зазначив, що рішення Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16 не є результатом угоди з ЄС, а "є двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій".

Голова європейської дипломатії наголосив, що ЄС "безумовно" профінансує "частину" витрат цих держав-членів, якщо вони звернуться з відповідним проханням.

На його переконання, ці літаки можуть стати підтримкою для України, хоча їх не можна буде використати найближчим часом.

Тому, чим швидше ЄС почне навчати українських пілотів, тим краще, зауважив Боррель.

Нагадаємо, Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.