Ердоган заявив, що зустрінеться з Путіним у вересні, якщо знайде можливість

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним не у серпні, а у вересні, передає Evrensel.

За словами Ердогана, йому важливо, щоб зустріч відбулася особисто. У найближчий час міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може поїхати в Росію, аби все це організувати.

Турецький президент зауважив, що у вересні відбудеться саміт G20 в Індії, а такожд Генасамблея ООН у США. "Якщо ми знайдемо можливість з таким інтенсивним графіком, ми зустрінемося і поговоримо паном Путіним особисто. Дуже важливо, щоб зустріч була особистою, так буде легше отримати результат", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, на початку серпня Ердоган і Путін провели телефонну розмову і домовилися про зустріч.

Раніше також повідомлялося, що російський диктатор має намір відвідати Китай у жовтні, приурочивши свій візит до форуму “Один пояс, один шлях”. Востаннє він був у Пекіні безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну.