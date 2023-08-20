Bloomberg: Спецслужби РФ наполягають на відставці Шойгу та мобілізації

Низка прихильників "жорсткої лінії" у керівництві російських силових структур хочуть домогтися від Володимира Путіна звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, а також активізації бойових дій в Україні, загальної мобілізації та запровадження воєнного стану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Bloomberg.

Агентство при цьому не називає прізвищ тих, хто домагається від Путіна посилення курсу. Зазначається, що з подібними вимогами виступав, зокрема, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який наприкінці червня влаштував озброєний похід на Москву, який сам Путін охарактеризував як заколот.

Як пише Bloomberg, багато хто в російському керівництві був здивований тим, що Путін, по суті, ніяк не покарав бунтівників, хоча й не виконав їхні вимоги. Через це могла постраждати репутація Путіна як "гаранта стабільності", хоча загалом російські еліти, як і раніше, не бачать альтернативи Путіну і підтримують статус-кво.

Матеріал присвячено головним чином підготовці Кремля до президентських виборів 2024 року, на яких Путін знову балотуватиметься на шестирічний термін. Крім війни, що триває в Україні, останнім часом російського президента особливо непокоїть курс рубля і питання економічної стабільності.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Після "заколоту" Путін наказав посилити Росгвардію важким озброєнням. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Сучий путч".

Секретар РНБОУ Олексій Данілов вважає, що "заколот" Пригожина був узгоджений із Путіним.