Росія, Туреччина та Катар готують нову угоду замість зернової, - Bild

Угода пропонує постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африці.

Відповідно до службового листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди.

Про це повідомляє Bild.

“Зараз Росія, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну минулому. Пропонується постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африці”, - йдетьсяу повідомленні.

При цьому Туреччина виступить як організатор, а Катар як спонсор поставок.

Водночас глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню зернову угоду, щоб зерно постачалося і з України.

Також Туреччина пропонує діяти за егідою ООН.

Bild повідомляє, що нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Туди вилетів голова Татарстану Рустам Мініханов, туди ж прибуде і Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, Росія вийшла із "зернової ініціативи", а потім пообіцяла африканським країнам подарувати десятки тисяч тонн зерна.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що це не виправить ситуацію. Глава євродипломатії Жозеп Боррель наголосив, що міжнародна спільнота має рішуче відповісти на навмисну спробу Путіна заморити голодом населення світу. Президент Зеленський порадив Росії не сподіватися, що їй вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу.