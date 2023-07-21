Міжнародна спільнота має рішуче відповісти на навмисну спробу Путіна заморити голодом населення світу, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що Путін використовує голод як зброю навіть проти людей у тих країнах, які все ще вагаються у засудженні розв'язаного ним злочинного кровопролиття в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми переконані, що міжнародна спільнота має рішуче відповісти на цю навмисну спробу Путіна заморити голодом населення світу з метою отримати більше грошей або щоб продовжувати свою злочинну війну”, - наголосив високий представник ЄС.

Він нагадав, що РФ незаконно блокує експорт українського зерна, а також нищить українські поля та розкрадає українську сільськогосподарську продукцію.

Водночас Росія отримує значний прибуток від експорту зерна і матиме більше грошей, коли ціни знову зростуть, після того, як вона вбила Чорноморську зернову угоду та зруйнувала склади в українських портах.

Голова європейської дипломатії наголосив, що Росія блокує й обстрілює українські морські порти, перешкоджає свободі судноплавства у Чорному морі, а тепер погрожує вважати “військовими” всі судна в регіоні.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що потрібно збільшити експорт українського зерна сухопутними коридорами через атаки Росії на українські порти.

Також Боррель заявив, що вихід РФ із зернової угоди та обстріли українських портів спровокують продовольчу кризу в світі.

Нагадаємо, нещодавно Білий Дім повідомив, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни. США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.