Мешканець Одещини намагався вивезти до невизнаної ПМР трьох чоловіків

Під час затримання в авто 30-річного чоловіка прикордонники знайшли 13,5 тис. доларів.

Мешканець с. Градениці у Одеській області намагався переправити трьох втікачів до невизнаної ПМР.

Про це повідомила пресслужба Держприкордослужби.

Для цього він обрав шлях через Кучурганський лиман.

Чоловік добре підготувався: закупив гумові рибальські чоботи-заброди, надувний матрац та протимоскітні засоби.

Під час затримання в авто 30-річного чоловіка прикордонники знайшли 13,5 тис. доларів.

Організатора оборудки та його клієнтів затримано.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Нагадаємо, що з початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. 2 травня цього року ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.

29 червня 2023 року Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю, і скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Раніше парламент також зменшив граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Також в Україні готують закон щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Наразі не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.