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У Кривому Розі запустили роботу ще одного водогону

Воду все одно прийдеться заощаджувати ще кілька місяців.

У Кривому Розі запустили роботу ще одного водогону
Фото: Скріншот з відео

Запуск водогону у Кривому Розі зайняв дві доби завдяки тому, що його здійснили без проектної документації (це б зайняло три місяці).

Про це повідомив начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

“Пішла вода до Південного водосховища з першої труби нашого КРЕСівського проекту”, - написав Вілкул.

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Він уточнив, що воду все одно прийдеться заощаджувати ще кілька місяців, але в середині серпня для 500 тис. людей вода не зникне і Південне водосховище не висохне.

Голова Криворізької МВА наголосив, що цей проєкт було реалізовано без залучення підрядників, самим трудовим колективом міськводоканалу Кривого Рогу. Гроші на проєкт були виділені підприємством, обласним та міським бюджетами.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС Олександр Вілкул заявив, що якщо не скоротити використання води, то вже за три тижні Кривий Ріг залишиться без неї.

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