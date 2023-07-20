Персонал ЗАЕС відмовляється запускати 4-й блок за наказом росіян, - "Енергоатом"

Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30-ти працівників станції покинули Енергодар.

Український персонал Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску енергоблоку №4.

Про це повідомила державна компанія "Енергоатом".

"Незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок. Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України", - йдеться в повідомленні.

Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30-ти осіб персоналу ЗАЕС покинули Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію.

Оперативний персонал, який завезли з Роії, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

Чернічук намагається вийти зі становища та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом і яким було заблоковано доступ на станцію.

"Відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС. Закликаємо українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції! Пам’ятайте, що рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції!", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони повідомило про плани росіян здійснити чергову збройну провокацію на території ЗАЕС "під чужим прапором".

НАЕК "Енергоатом" також регулярно отримує інформацію про мінування ЗАЕС російськими військовими.

На території станції наразі знаходяться близько 500 російських військових та співробітники “Росатому”.