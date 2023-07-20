Внаслідок російської нічної атаки на Одесу постраждала будівля генконсульства Китаю, – Кіпер (оновлено)

МЗС України заявило, що перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги.

Внаслідок російської нічної атаки 20 липня на Одесу постраждала будівля генконсульства Китаю.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги”, – йдеться в повідомленні.

Оновлено. Пізніше МЗС України заявило, що перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги.

За попередніми даними, люди не постраждали. Будівля генерального консульства Китаю розташована в центрі Одеси та перебуває у власності КНР.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.