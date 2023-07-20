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Внаслідок російської нічної атаки на Одесу постраждала будівля генконсульства Китаю, – Кіпер (оновлено)

МЗС України заявило, що перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги.

Внаслідок російської нічної атаки на Одесу постраждала будівля генконсульства Китаю, – Кіпер (оновлено)
Фото: Telegram/Олег Кіпер

Внаслідок російської нічної атаки 20 липня на Одесу постраждала будівля генконсульства Китаю.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

“Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги”, – йдеться в повідомленні.

Оновлено. Пізніше МЗС України заявило, що перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги.

За попередніми даними, люди не постраждали. Будівля генерального консульства Китаю розташована в центрі Одеси та перебуває у власності КНР.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений. 

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

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