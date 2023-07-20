Помер український дисидент Василь Овсієнко

Загалом у радянських концтаборах Василь Овсієнко провів 13,5 років.

На 75-му році життя помер український дисидент, філософ, публіцист, член Української Гельсінської Групи Василь Овсієнко.

Про смерть Василя Овсієнка повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані.

“Друзі, погана новина. Не стало Василя Овсієнка - людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брєжнєвсько-горбачовських таборів”, – написав Кіпіані.

Він зазначив, що останні роки Василь Овсієнко хворів. Племінники планували перемістити його в краще місце для реабілітації та лікування.

Зазначимо, український громадський діяч Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року на Житомирщині. Зокрема, він займався розповсюдженням самвидаву, був членом Української Гельсінської Групи.

У листопаді 1989 року брав участь в експедиції з перепоховання Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина.

У березні 1973 року вперше був заарештований за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді. Загалом у радянських концтаборах провів 13,5 років.

Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Орденом «За заслуги» III ступеня, Орденом «За мужність» I ступеня.

У 2000 році отримав премію імені Василя Стуса за публіцистику. У 2006 році – премію ім. Івана Огієнка в номінації «Громадська діяльність» і міжнародну літературну премію Фундації родини Воскобійників у жанрі мемуаристики.