В ООН попереджають про ризик серцевих нападів і смертей через посилення спеки

Хвиля спеки, яка охопила північну півкулю, посилиться цього тижня, спричиняючи різке підвищення нічних температур і збільшуючи ризик серцевих нападів і смертей.

Про це заявили у Всесвітній метеорологічній організації, пише Reuters.

ВМО попередила, що хвиля спеки перебуває на початковій стадії. Очікується, що температура в Північній Америці, Азії, Північній Африці та Середземномор’ї буде вище 40 за Цельсієм протягом багатьох днів цього тижня, а хвиля спеки посилиться.

Це може означати, що температура опівночі в деяких районах цього тижня коливатиметься у межах 30 градусів.“Повторювані високі нічні температури особливо небезпечні для здоров’я людини, оскільки організм не може відновитися після тривалої спеки. Це призводить до збільшення випадків серцевих нападів і смерті”, − сказав Джон Нейрн, старший радник ВМО з питань екстремальної спеки.

Пану Саарісто з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) сказав, що немовлята, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі особливого ризику.

За словами експертів, понад 60 000 європейців могли загинути під час минулорічної спеки, попри те, що вони мали одні з найкращих у світі систем раннього попередження.

Метеорологічне агентство ООН заявило, що найближчими днями можливі нові рекорди. За даними ВМО, попередній європейський максимум становив 48,8 за Цельсієм, досягнутий на Сицилії в серпні 2021 року, а світовий рекорд становить 56,7 за Цельсієм у Долині Смерті, Каліфорнія в липні 1913 року.

Нагадаємо, експерти кажуть, що підвищення літніх температур у південній Європі може спровокувати тривалу зміну туристичних звичок. Більше мандрівників вибиратимуть прохолодніші напрямки або братимуть відпустку навесні чи восени, щоб уникнути екстремальної спеки, прогнозують туристичні організації та експерти.