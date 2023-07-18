Франція закликала країни ООН сприймати війну в Україні як загрозу світового рівня

Міністерка закрдонних справ Франції зазначила, що, якщо зараз не покарати агресора, це сприятиме виникненню інших воєн.

Під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що війна, розв’язана Росією проти України, є не лише справою безпеки в Європі, це загроза глобальному порядку, і є реальним викликом стабільності у багатьох сферах для всього світу.

Про це повідомляє Украінформ.

“Усі, в кого може виникнути спокуса вважати, що ця війна є надто далекою, що це – європейська справа, яка їх не стосується, повинні усвідомити: якщо ми погодимося з тим, що сила може переважати над правом, то суверенітет і територіальна цілісність зневажатимуться безкарно”, – наголосила Катрін Колонна.

За її словами, якщо зараз не покарати агресора, це сприятиме виникненню інших воєн.

“Ця війна стосується всіх нас також тому, що її наслідки обтяжують людей в усьому світі, особливо в найбідніших і найуразливіших країнах, а також тому, що російська агресія несе надто багато негативних наслідків крізь у світі”, - підкреслила глава МЗС Франції.

Вона наголосила, що Росія лише удає, що демонструє солідарність за мир, але не здійснює практичних кроків для цього.

“Ми повинні відповісти на цю агресію, що порушила всі принципи ООН, у які ми віримо, рішеннями, заснованими на праві й справедливості”, – зауважила Колонна.

У цьому контексті вона підкреслила необхідність забезпечити покарання за воєнні злочини, скоєні Росією в Україні. Крім того, за її словами, у пріоритеті має бути гарантування безпеки цивільних ядерних об’єктів в Україні, зокрема, Запорізької АЕС.

“Ми також віддані подальшому захисту цивільного населення та допомозі майже 18 мільйонам людей, які потребують гуманітарної допомоги в Україні”, - додала глава МЗС Франції.

За її словами, Україна продовжує прагнути до діалогу, в основі якого лежать спільні міжнародні принципи.

Катрін Колонна наголосила, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.