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Південна Корея надасть Україні міношукачі

Сеул планує розширити поставки для України.

Південна Корея надасть Україні міношукачі
Фото: Пресслужба ДСНС

Південна Корея в рамках свого пакету допомоги надасть Україні міношукачі та обладнання для розмінування.

Про це заявив перший заступник директора Ради нацбезпеки Південної Кореї Кім Те Хьо, передає Yonhap.

За словами чиновника, «Ініціатива миру та солідарності в Україні» складається з дев’яти компонентів, по три для кожного типу допомоги, включаючи постачання додаткового безпекового обладнання.

«Ми плануємо розширити допомогу міношукачами та обладнанням для розмінування, оскільки потреба України в них надзвичайно велика», - сказав Кім.

Він заявив, що найближчим часом Сеул планує розширити поставки такого роду військового обладнання, а в середньостроковій перспективі розглядає можливість співпраці між Південною Кореєю та Україною.

За його словами, Україна запросила південнокорейський бізнес інвестувати в будівництво заводів з виробництва акумуляторів і електромобілів.

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Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у суботу, 15 липня, прибув з візитом до України.

Вдень 15 липня президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. 

Стало відомо, що Республіка Корея цьогоріч збільшить допомогу Україні до 150 млн доларів.

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