Посольство України відреагувало на заяву президента Болгарії, що “Україна наполягає на продовженні війни, а платити має Європа”

В українському посольстві зазначили, що перекласти провину за війну на Україну – один із найпоширеніших стовпів російської пропаганди та гібридної війни в Європі.

Посольство України відреагувало на нещодавню заяву президента Болгарії Румена Радєва про те, що “Україна наполягає на продовженні війни, а платити має Європа”.

“Найбільше Україна хоче миру, а саме агресор наполягає на веденні війни!” – йдеться в заяві посольства.

Посольство України в Республіці Болгарії категорично заявило, що Україна докладає всіх зусиль для відновлення миру.

“Український народ з 2014 року героїчно відстоює та зберігає свою територіальну цілісність та державний суверенітет. Росія як держава-терорист продовжує свою збройну агресію проти України, посилюючи загрози та ядерний шантаж демократичної міжнародної спільноти”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перекласти провину за війна на Україну – один із найпоширеніших стовпів російської пропаганди та гібридної війни в Європі.

“Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну Росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид проти українського народу під фразами "конфлікт" та "спецоперація". Хочемо наголосити, що надання Україні коштів на оборону не призводить до збільшення кількості жертв та руйнувань, навпаки, це означає більше врятованих життів простих громадян та їхніх осель”, – йдеться в заяві.

Посольство зауважує, що забезпечення гарантій безпеки Україні – це гарантії безпеки Європи, включаючи Болгарію.

Враховуючи розпочату передвиборчу кампанію з місцевих виборів, посольство звертається до деяких політсил із закликом утримуватися від пред'явлення звинувачень проти України, яка страждає від російської військової агресії, за досягнення позитивних політичних цілей.

“Україна вдячна Республіці Болгарія за надану допомогу та постійну підтримку у політичній, військово-технічній, фінансовій та гуманітарній сферах. Посольство України щиро дякує мільйонам болгар, які виявили співчуття і простягли руку допомоги в цей надзвичайно важкий для українського народу момент. Користуючись нагодою, Посольство України дякує всім друзям за інтерес до візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Болгарія 6 липня поточного року”, – зазначили в посольстві.

Нагадаємо, під час візиту до Болгарії Зеленський розкритикував болгарського президента за проросійську позицію щодо війни в Україні: "Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО".

Також зазначимо, що нещодавно Болгарія прийняла рішення надіслати наразі найбільший пакет військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про 100 бронемашин.