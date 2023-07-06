Зеленський розкритикував болгарського президента за проросійську позицію щодо війни в Україні

"Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО", - зауважив Президент України.

Президент України Володимир Зеленський критикував свого болгарського колегу Румена Радева за проросійську позицію щодо війни в Україні, передає Politico.

Під час зустрічі Радев пояснював, що "воєнного рішення не існує" і що "все більше зброї не вирішить".

"Не дай Боже, щоб з вами сталася якась трагедія, і ви б опинилися на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що робитимете ви? Ви би сказали: Путін, будь ласка, захопи територію Болгарії?", - сказав український президент.

Зеленський додав, що це право Радева не підтримувати допомогу Україні. "Але мені дуже хотілося б, щоб ви мене правильно зрозуміли". - зауважив глава держави.

Крім того, Президент розкритикував болгарського колегу за те, що той назвав вторгнення Москви "конфліктом", а не війною, а також за розпливчасті твердження про те, що війна поширюється та "розширює свої просторові межі".

Зеленський відкинув пропозиції Радева про дипломатичне врегулювання війни і наголосив, що Кремль розпочав "війну на знищення українців, а не інших держав", і додав, що уряд Софії, який суперечить Радєву, вчинив правильно, надавши зброю.

"Також хочу вам сказати, що б не було у вашої армії щодо боєприпасів, цього буде недостатньо, щоб воювати з Російською Федерацією. У вас непогана армія, у вас добрі люди, але цього недостатньо, щоб воювати проти 160 мільйонів людей. Ось чому добре давати [зброю], щоб [ми] могли захистити [себе], і війна не прийшла до вас", - сказав Зеленський.

"Україна і НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше й не може бути. Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу та Європейський Союз; це їхня мета. Ви мене розумієте?", - запитав Президент України.

Зрештою глава Болгарії заявив, що має пропозицію, але попросив телекамери піти, перш ніж продовжити бесіду з українським президентом.

Нагадаємо, Президент 6 липня перебував із візитом у Софії – столиці Болгарії. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.

Під час цього візиту міністри енергетики обох держав підписали Меморандум про взаєморозуміння про співробітництво в галузі енергетики.