Міністерка фінансів США прибула до Китаю. Йтиметься, зокрема, про постачання зброї Росії

У центрі візиту будуть економічні та безпекові питання.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен прибула до столиці Китаю, розпочавши чотириденний візит. Під час візиту мова буде йти про економічні та безпекові питання, а також постачання зброї Росії.

Про це пише Reuters.

“Єллен отримала стриману зустріч від чиновника міністерства фінансів Китаю та представника США в Китаї Ніколаса Бернса, коли вона вийшла з урядового літака”, − зазначає видання.

Обидві сторони скептично ставляться до ймовірності, що візит Єллен зможе “значно знизити гостроту американо-китайських відносин”, проте посадовці визнають, що обидві країни поставили захист національної безпеки вище за економічні зв'язки.

Єллен говоритиме під час візиту про “нечесну” практики Китаю, зокрема нещодавні каральні заходи проти американських фірм і перешкоди у доступу до ринку.

У п'ятницю вона зустрінеться з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і колишнім “царем” економіки Лю Хе, якого багато хто вважає довіреною особою президента Сі Цзіньпіна.

Перед візитом Єллен китайські аналітики повідомили державним ЗМІ, що її квітнева промова, яка назвала забезпечення інтересів національної безпеки США та їхніх союзників ключовим напрямком економічної співпраці з Китаєм, не вселила оптимізму.

Єллен закликатиме до більшої прозорості Китаю щодо його нового закону про шпигунство, а також до прогресу у вирішенні міжнародної боргової проблеми.

Хоча серйозних проривів не очікується, американські посадовці кажуть, що міністерка намагатиметься відкрити нові лінії зв’язку та координації з економічних питань. Також вона наголосить на наслідках постачання летальної допомоги Росії, що Китай категорично відкидає.

Коли посол Китаю Се Фен зустрівся з Єллен у Вашингтоні в понеділок, він закликав США почати вирішувати основних проблем Китаю щодо економіки та торгівлі.