Посол Грузії підтвердив, що виїде з України

Грузинська сторона погодилась, що її посол в Україні має залишити країну для консультацій.

Про це повідомляє interpressnews.ge.

“Українській стороні пояснили, що запит і занепокоєння щодо Міхеіла Саакашвілі не відповідають дійсності – очевидно, ця подія заважає розвитку двосторонніх відносин і тому створює певні проблеми”, – заявив посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі.

Він додав, що прохання та занепокоєння, висловлені українським влади “не відповідають дійсності, що підтверджується рішенням Страсбурзького суду та багатьма іншими фактами, неодноразово поширюваними грузинською владою”.

Закарашвілі зазначив, що мав зустріч із заступником міністра закордонних справ України, який попросив його залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій щодо Міхеїла Саакашвілі.

Посол пообіцяв, що Грузія продовжить допомагати Україні як гуманітарною, так і політичною підтримкою.

Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені.