Ізраїль оголосив про завершення операції в Дженіні. З Гази після цього випустили пʼять ракет

Унаслідок військової операції загинули щонайменше 12 людей з палестинського боку і один – з ізраїльського.

Палестинські сили випустили зі смуги Гази пʼять ракет на Ізраїль на тлі початку виведення ізраїльських сил із міст Дженін, де вони проводили "контртерористичну операцію". Ракети перехопили, повідомлень про пошкодження немає, повідомляє The Guardian. Ізраїль заявив, що у відповідь на ракетну атаку вдарив авіацією по підземному виробництву озброєння в Газі.

За словами свідків, після настання темряви колони ізраїльської військової техніки почали виїжджати з Дженіна, що може свідчити про завершення операції. 12 палестинців, в тому числі щонайменше пʼятеро бійців, загинули під час операції, спрямованої, як стверджує Ізраїль, на знищення інфраструктури бойовиків у таборі біженців.

"На даний момент ми завершуємо місію, і я можу сказати, що наша широка діяльність у Дженіні не є одноразовою", – заявив премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час візиту на військову базу біля Дженіна.

Ізраїль повідомив про одного загиблого солдата зі свого боку – його вбили прямим вогнем у Дженіні. За даними медиків, постраждали десятки людей, зокрема цивільні.

У вівторок міністр охорони здоров'я Палестини Май аль-Кайла звинуватив армію у стрілянині по палестинцях у дворі державної лікарні Дженіна.

"Агресія Ізраїлю досягла свого апогею сьогодні вдень, коли громадяни були обстріляні прямо у дворі лікарні Дженіна, поранивши трьох, двоє з них серйозно", – сказав міністр журналістам, додавши, що сили також штурмували лікарню Ібн Сіни.

Ізраїльська армія повідомила, що не має даних про атаки військових у бік лікарні, але додали, що "терористичні організації використовували цивільні райони як укриття". Медична благодійна організація "Лікарі без кордонів" також засудила ізраїльські сили за використання сльозогінного газу в лікарні імені Халіла Сулеймана в Дженіні, назвавши це "неприйнятним".

У понеділок Ізраїль почав наземну операцію в місті Дженін на Західному березі, де розташовано великий табір для біженців. Держава заявила, що боротиметься з бойовиками в місті та таборі. За деякими оцінками, під час операції загинули люди віком від 16 років, сотні були поранені. Тисячі людей були змушені покинути табір для біженців на Західному березі Йордану.

Це найбільш інтенсивна ізраїльська операція на Західному березі за останні 20 років. Операція відбувається в період зростаючого внутрішнього тиску щодо жорсткої відповіді на нещодавні напади на ізраїльських поселенців, включно зі стріляниною минулого місяця, внаслідок якої загинули четверо ізраїльтян.

Партія та рух ХАМАС, що править у Палестині, називали операцію Ізраїлю в Дженіні "злочином і терористичним актом". Учора в Тель-Авіві палестинець вчинив теракт. Він вʼїхав машиною в пішоходів, а потім бив їх ножем. ХАМАС заявила, що цей інцидент є "відповіддю" на військову операцію в Дженіні.