Спецпредставник Папи Римського працює над механізмом повернення дітей до України

Дзуппі сказав, що особисто обговорював це питання з Понтифіком.

Спецпредставник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі заявив, що працює над "механізмом" повернення дітей до України, передає Reuters.

"Побачимо, як ми зможемо запустити механізм для дітей (і) допомоги, як ми сказали, на гуманітарному фронті, особливо для дітей, які повинні мати можливість повернутися до України", - сказав Дзуппі на презентації книги у Римі.

Він додав, що особисто обговорював це питання з Понтифіком.

Італійський кардинал відвідав Москву минулого тижня, а раніше був в українській столиці. Ватикан охарактеризував його зусилля як "спрямовані виявлення гуманітарних ініціатив, які б відкрили дорогу до миру".

Виступаючи минулого тижня перед італійською телекомпанією RAI, Дзуппі пояснив, що він не працює над "мирним планом" чи "посередництвом" між Києвом та Москвою, а зосереджений на "гуманітарних аспектах".

Нагадаємо, Дзуппі 6 червня зустрівся у Києві з релігійними лідерами, а також Президентом України Володимиром Зеленським. Посланець Папи Римського передав Зеленському листа від понтифіка. Президент наголосив під час зустрічі, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.

У Москві кардинал зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом.

Днями делегація дружин українських послів двічі зустрілась із Папою Франциском у Ватикані. Представниці Асоціації “Подружжя українських дипломатів” проводять зустрічі, щоби нагадувати про страждання українського народу, спричинені війною. Вони також закликають світ не забувати про тих, хто кожного дня потерпає від обстрілів та переживає біль втрати.