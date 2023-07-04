Повʼязані з російською "елітою" літаки продовжують безперешкодно літати, – УП

Деякі з них були перереєстровані, щоб приховати власників, і здаються в оренду.

Повʼязані з російською "елітою" літаки продовжують безперешкодно літати, попри санкції. Про це йдеться у розслідуванні УП.

У Женеві в аеропорту більше року стоять одразу два приватні літаки, повʼязані з повномасштабним російським вторгненням. Одним бортом Golfstream, перефарбованим у кольори білоруського прапора, до повномасштабного вторгнення користувався самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.

Ще один Golfstream, який стоїть там, раніше був у користуванні підозрюваного в державній зраді нардепа Тараса Козака – соратника Віктора Медведчука. Причому інший борт, яким користувався Козак, продовжує безперешкодно літати до Женеви.

В березні 2023 з Талліна до Женеви прилетів приватний літак Embrayer Legacy. До повномасштабного вторгнення борт регулярно літав до Москви і Києва. Саме ним і користувався Козак після того, як щодо іншого його літака застосували санкції РНБО. Спільно з козаком літав Ренат Кузьмін – ще один депутат-втікач. Одним із власників борту називали білоруського олігарха Михайла Воробʼя – соратника Лукашенка, який перебуває під санкціями ЄС.

Зараз літак безперешкодно потрапив до Женеви. Пасажиром був Олександр Чулєц – давній партнер Миколи Воробʼя. На початку 2022 білоруські журналісти-розслідувачі розповідали, як Чулєц допомагає уникати санкцій та продавати білоруську нафту до Євросоюзу. Чулєц, таким чином, спільно користується літаком із Козаком та Воробйом.

Джерела УП також повідомили про борт російського олігарха Дмитра Помпянського, що займається металургією. Він був серед олігархів, які прийшли на зустріч до Путіна у перший день повномасштабного вторгнення. Разом із синами перебуває під санкціями. Але приватний борт олігарха вилетів з європейської країни вже під час повномасштабної війни. У травні 2023 в Ніцці цей же літак, але перефарбований, стояв у аеропорту. Борт не був арештований і чекав на пасажирів. За кілька днів він полетів до США.

"Як це можливо, можна визначити лише відстеживши історію літака за допомогою публічних радарів до повномасштабного вторгнення та після", – зазначили в розслідуванні.

Зокрема, борт до повномасштабного вторгнення літав з Москви на Мальдіви та назад, тоді в Сочі, потім до Женеви, де мешкає син Помпянського, і назад у Москву. На новорічні свята – на Карибські острови. 23 лютого 2022 борт літав до Мілана і назад, тобто на момент російського наступу був уже в Росії. 28 лютого 2022 борт Помпянського перегнали до Дубаї. Там він був три місяці і в травні вилетів до Великої Британії, в Лондон. Далі там він був пʼять місяців, але перелетів у офшорну зону. В жовтні перелетів до США і почав вільно пересуватися цивілізованим світом. Очевидно, в офшорній зоні його перереєстрували, щоб приховати власників.

Борт здають в оренду. Серед пасажирів журналісти не помітили росіян, тож, ймовірно, європейці та американці орендують літак, не знаючи, з ким він повʼязаний.

Ще один борт повʼязаний із черговим російським олігархом путінського режиму – Едуардом Кудайнатовим. Один із нафтових мільярдерів. Перед 24 лютого 2022 літав з Москви до Сочі і назад. 21 лютого – з Москви до Гельсінкі, де і був під час вторгнення. У Фінляндії залишався на девʼять місяців, потім літак перегнали до Швейцарії, Базеля. Там був чотири місяці, після чого полетів до Ніцци. Потім борт почав активно літати цивілізованим світом. Кудайнатов міг перереєструвати борт, сховавши справжнього власника.

У Ніцці повернувся до звичних маршрутів і приватний Boeing-737 російського банкіра Рустема Тєрєгулова. За два тижні до 24 лютого 2022 борт полетів із Москви до Риги, де залишався протягом девʼяти місяці. Тєрєгулов виставляв літак на продаж.

Борт у листопаді перереєстрували і зараз літає по ЄС та здається в оренду як чартер. Борт, яким користувався Тєрєгулов, регулярно в Ніцці.

Нагадаємо, що через санкції проти РФ деякі російські літаки застрягли в аеропортах інших країн. Власники цих літаків намагалися врятувати їх від арешту, перегнавши до країн, які не впровадили обмежувальні заходи, зокрема ОАЕ.