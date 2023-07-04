США планують обмежити доступ китайських компаній до послуг хмарних обчислень, – WSJ

Рішення може бути ухвалене після обмеження Китаєм експорту металів, які використовують у виробництві мікросхем.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ китайських компаній до послуг хмарних обчислень, щоб захистити передові технології.

Про це пише The Wall Street Journal.

Нові обмеження, у разі їхнього ухвалення, вимагатимуть від постачальників хмарних послуг США, таких як Amazon Web Services і Microsoft Azure, отримання дозволу уряду США на надання китайським клієнтам послуг хмарних обчислень, в яких використовують передові мікросхеми штучного інтелекту.

Рішення може бути ухвалене після обмеження Китаєм експорту металів, які використовують у виробництві мікросхем.

Аналітики з національної безпеки попереджають, що китайські розробники систем штучного інтелекту можуть обходити чинні правила експортного контролю, використовуючи американські хмарні сервіси. Ці послуги дозволяють клієнтам отримати потужні обчислювальні можливості, не купуючи сучасне обладнання, включно з чіпами, які входять до списку контролю.

Очікується, що Міністерство торгівлі США оприлюднить цю дію протягом найближчих тижнів у рамках розширення своєї політики контролю за експортом напівпровідників.

У жовтні минулого року адміністрація Байдена оприлюднила обмеження на експорт передових чіпів і обладнання, але не кодифікувала їх в остаточних правилах. Очікується, що в найближчі тижні будуть видані остаточні та оновлені правила, включаючи розширення сфери обмежень на чіпи зі штучним інтелектом.

У рамках оновлення США також уніфікують список контрольованого обладнання для виробництва мікросхем з урядами Нідерландів та Японії. У минулу п’ятницю уряд Нідерландів опублікував офіційні правила, які вимагають, щоб компанії отримували дозвіл уряду, перш ніж вони зможуть продавати деякі типи обладнання для виробництва мікросхем за кордоном.

Згідно з правилом, оголошеним США минулого року, американські виробники чіпів повинні отримати ліцензію від Міністерства торгівлі на експорт певних чіпів, які використовуються в передових обчисленнях штучного інтелекту та суперкомп’ютерах, які використовуються в сучасних збройних системах.

Крім режиму експортного контролю, офіційні особи та законодавці США також розглядають можливість впровадження заходів для обмеження діяльності китайських постачальників хмарних послуг, таких як Alibaba та Tencent.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що китайський технологічний сектор вступив у перегони з американськими титанами Google і Microsoft у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Preqin, інвестиції в штучний інтелект у США перевищують показники КНР у шість разів, склавши цьогоріч 26,6 мільярда доларів проти 4 млрд доларів Пекіна.