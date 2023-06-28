Китай вступив у перегони зі США у сфері штучного інтелекту, − Bloomberg

Цьогорічні інвестиції в штучний інтелект у Сполучених Штатах перевищують показники КНР у шість разів.

Китайський технологічний сектор вступив у перегони з американськими титанами Google і Microsoft у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Preqin, інвестиції в штучний інтелект у США перевищують показники КНР у шість разів, склавши цьогоріч 26,6 мільярда доларів проти 4 млрд доларів Пекіна.

Тепер китайські підприємці-мільярдери, інженери середньої ланки та ветерани іноземних фірм мають абміційну мету перевершити геополітичного конкурента в технології, яка може визначити глобальні ставки, зазначає видання.

Серед них є інтернет-магнат Ван Сяочуань, який вийшов на ринок після того, як ChatGPT від OpenAI дебютував у соціальних мережах у листопаді. Він приєднався до китайських вчених, програмістів і фінансистів, зокрема колишніх співробітників ByteDanc., платформи електронної комерції JD.com і Google. Очікується, що цього року вони витратять на технологію штучного інтелекту 15 мільярдів доларів.

Фото: Baichuan Ван Сяочуань

Через першокласних китайських фахівців та очікувані фінансові вливання у ШІ посилилась активність в американській Силіконовій долині. Це унаслідок може призвести до ескалації конфлікту між Пекіном та Вашингтоном. Аналітики та керівники вважають, що штучний інтелект сформує у Сполучених Штатах технологічних лідерів майбутнього, так само як “Інтернет та смартфон створили корпус глобальних титанів”.

“У Китаї зовсім інша ситуація − він обмежений технічним санкціями США, вимогами регуляторів щодо даних і цензури, а також недовірою Заходу, яка обмежує міжнародну експансію його національних лідерів. Все це ускладнить наздоганяюче відставання від США”, − пише Bloomberg.

Видання додає, що розвиток і використання штучного інтелекту − від створення суперкомп'ютерів до військової справи, − може порушити геополітичний баланс у світі.

Нагадаємо, засновник Tesla і SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск назвав штучний інтелект "найбільшою загрозою" для людства. Він вважає, що маніпуляції ШІ з інформацією можуть спровокувати війну.

Велика Британія планує провести восени великий саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців. Уряд країни заявив про дві стипендії для першопрохідників у галузі досліджень ШІ. Стипендіати вивчатимуть використання технологій для вирішення деяких із найскладніших проблем, з якими стикаються люди у сфері розробки та постачання ліків і харчових продуктів.