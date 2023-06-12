Британія хоче використати штучний інтелект для збільшення постачання харчових продуктів та ліків

Уряд Сполученого Королівства заявив про дві стипендії для першопрохідників у галузі досліджень ШІ.

У Великій Британії запровадять стипендії в галузі штучного інтелекту у межах плану уряду щодо зміцнення своїх технічних можливостей.

Про це заявив британський прем’єр Ріші Сунак, пише inews.co.uk.

Очільник уряду сказав, що представляє дві нові провідні світові стипендії Алана Тюрінга для першопрохідників у галузі досліджень ШІ.

Одна стипендія буде для тих, хто працюватиме над тим, як використовувати штучний інтелект для вирішення проблем з постачанням сільськогосподарських культур, щоб захистити продовольчу безпеку. Друга фінансуватиме навчання вчених, аби забезпечити наявність достатньої кількості фахівців, кваліфікованих для використання ШІ у сфері надання медичних послуг.

Стипендіати вивчатимуть використання технологій для вирішення деяких із найскладніших проблем, з якими стикаються люди у сфері розробки та постачання ліків і харчових продуктів. Вчені також вивчатимуть схему Healthcare Research AI Ambassador, щоб навчити людей працювати над клінічною та етичною стороною використання технології в медицині.

“Ці нові стипендії разом із усією нашою роботою над штучним інтелектом допоможуть побудувати світле майбутнє для вас і ваших сімей”, − додав Сунак.

Rishi Sunak has announced his plans for AI regulation, saying he wants the UK to become the leader in regulation the technology



🔴 Exclusive from @eleanormia and @ChaplainChloe https://t.co/aMZ87TCBe7 pic.twitter.com/CkOf6iFgAc — i newspaper (@theipaper) June 12, 2023

Прем’єр розуміє, що “люди стурбовані штучним інтелектом”, але переконує, що Великобританія контролюватиме “передові дослідження у сфері безпеки”

Уряд Великої Британії вже виділив 100 мільйонів фунтів стерлінгів робочій групі Foundation Model Taskforce, яка була створена для гарантування безпеки ШІ у країні.

Нагадаємо, раніше Сунак повідомив, що Велика Британія проведе восени великий саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців. Британський прем'єр прагне позиціонувати Сполучене Королівство як “сірого карднала” у цьому питанні, вважає Politico.

Раніше лідери G7, до якої входять Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія, домовилися створити міжурядовий форум під назвою “Хіросімський процес штучного інтелекту”. Перша зустріч у його межах відбулась у травні.