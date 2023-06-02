Від імені Печерського районного суду зловмисники надсилають небезпечні SMS, - Держспецзв'язку

SMS, які надходять нібито від імені Печерського районного суду, – небезпечні.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про розповсюдження серед українців фішингових SMS.

"Повідомлення надходять від адресанта SUDpovistka нібито від імені Печерського районного суду. Вони містять скорочене посилання, яке перенаправляє абонента на фішинговий вебсайт. Цей сайт імітує сторінку входу до системи “Електронний суд”, де користувачу пропонують авторизуватися за допомогою месенджера Telegram. Зокрема, ввести номер телефону та код, який буде надісланий у Telegram. У разі виконання зазначених дій зловмисники дістануть доступ до месенджера користувача", - пояснили у Держспецзв’язку.

Фахівці CERT-UA задля безпеки рекомендують перевірити активні сесії у телеграмі.

Щоб зробити це на смартфоні, треба зайти в налаштування і вибрати пункт "Пристрої". На комп’ютері або ноутбуці теж варто обрати налаштування, тоді зайти в пункт "Приватність та безпека", а далі - "Показати всі сеанси".

"Якщо бачите серед активних сесій невідомий пристрій, натисніть "Завершити сеанс", - додали в Держслужбі.

Нагадаємо, раніше хакери надсилали начебто від імені Держспецзв'язку листи зі шкідливим посиланням.

За інформацією відомства, зросла кількість російських кібератак і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. А від початку 2023 року збільшилася кількість кібератак на комерційний сектор. "Улюбленою тактикою" російських хакерів залишається фішинг.